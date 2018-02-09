СМИ: США ожидают сложных переговоров с Турцией по ситуации в Африне

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Переговоры Анкары и Вашингтона по ситуации в сирийском Африне, проведение которых предполагается во время визита госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона в Турцию, вероятно, будут сложными. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

«Это будет сложный разговор», — заявил собеседник издания.

Чиновник также рассказал о том, что США призывают Турцию к сдержанности в ходе военной операции в Африне.

Отмечается, что в период с 11 по 16 февраля Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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