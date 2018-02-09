СМИ: США ожидают сложных переговоров с Турцией по ситуации в Африне
«Это будет сложный разговор», — заявил собеседник издания.
LATEST — Tillerson will raise difficult issues on his Turkey trip, including Afrin operation, senior US official says https://t.co/KHOT8Oakvn— DAILY SABAH (@DailySabah) 9 февраля 2018 г.
Чиновник также рассказал о том, что США призывают Турцию к сдержанности в ходе военной операции в Африне.
Отмечается, что в период с 11 по 16 февраля Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.
20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.