СМИ: США ожидают сложных переговоров с Турцией по ситуации в Африне

Переговоры Анкары и Вашингтона по ситуации в сирийском Африне, проведение которых предполагается во время визита госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона в Турцию, вероятно, будут сложными. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

«Это будет сложный разговор», — заявил собеседник издания.

LATEST — Tillerson will raise difficult issues on his Turkey trip, including Afrin operation, senior US official says https://t.co/KHOT8Oakvn — DAILY SABAH (@DailySabah) 9 февраля 2018 г.

Чиновник также рассказал о том, что США призывают Турцию к сдержанности в ходе военной операции в Африне.

Отмечается, что в период с 11 по 16 февраля Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.

20 января Генштаб Вооружённых сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.