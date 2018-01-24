Тиллерсон предложил создать на севере Сирии зону безопасности в 30 км

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с предложением по созданию зоны безопасности на севере Сирии протяжённостью 30 км. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Тиллерсон предложил сформировать 30-километровую «зону безопасности». Сказал, что США не хотят столкнуться лицом к лицу с Турцией на севере Сирии», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.

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