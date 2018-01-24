Лавров и Тиллерсон обсудили ход операций в северных районах Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Лавров подчеркнул, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны.

Говоря о ситуации в КНДР, дипломаты выразили общее мнение, что Северной Корее следует строго выполнять требования Совбеза ООН.

«При этом Лавров вновь предостерёг от эскалации напряжённости в районе Корейского полуострова, к которой ведёт агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против неё блоков и угрозы морской блокады», — проинформировали в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.