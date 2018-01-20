Глава МИД Турции провёл телефонный разговор с Тиллерсоном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции в Африне на северо-западе Сирии.

Также стало известно, что турецкие ВВС начали наносить авиаудары по позициям курдской партии «Демократический союз» (PYD) в Африне.