Лавров: ситуация в многострадальной Сирии начинает выправляться
«Сегодня положение в этой многострадальной стране начинает постепенно выправляться», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Он также отметил, что «благодаря действиям российских вооружённых сил, подкреплённым активными дипломатическими усилиями, удалось разгромить группировку ИГИЛ в САР».
По его словам, эти действия помогли «сохранить сирийскую государственность, создать предпосылки для решения гуманитарных проблем и реального политического урегулирования на основе резолюции №2254 СБ ООН».
Ранее Лавров обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.