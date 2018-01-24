Лавров: ситуация в многострадальной Сирии начинает выправляться

Содействие Москвы в разгроме террористической организации «Исламское государство»* в Сирии помогло сохранить государственность и перейти к политическому урегулированию в САР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.