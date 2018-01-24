Лавров: ситуация в многострадальной Сирии начинает выправляться

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Содействие Москвы в разгроме террористической организации «Исламское государство»* в Сирии помогло сохранить государственность и перейти к политическому урегулированию в САР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня положение в этой многострадальной стране начинает постепенно выправляться», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он также отметил, что «благодаря действиям российских вооружённых сил, подкреплённым активными дипломатическими усилиями, удалось разгромить группировку ИГИЛ в САР».

По его словам, эти действия помогли «сохранить сирийскую государственность, создать предпосылки для решения гуманитарных проблем и реального политического урегулирования на основе резолюции №2254 СБ ООН».

Ранее Лавров обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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