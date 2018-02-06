СМИ: Тиллерсон посетит Турцию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Турцию на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что Турцию посетит также советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. ABD'den iki kritik konuk geliyor https://t.co/Ye7HtCbffspic.twitter.com/WKK2KlHDtX — NTV (@ntv) 6 февраля 2018 г. Ранее американский лидер Дональд Трамп в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Африне. 2 февраля Тиллерсон прибыл в Мексику в рамках своего латиноамериканского турне.