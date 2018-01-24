Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность ситуацией в сирийском Африне

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затронули тему Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Трамп выразил обеспокоенность, связанную с тем, что эскалация насилия в сирийском Африне может помешать достижению наших общих целей в Сирии. Он призвал Турцию добиться деэскалации, ограничить боевые действия и избегать жертв среди гражданского населения, увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп призвал Турцию проявить осторожность и избегать любых действий, которые могут привести к столкновению турецких и американских военных.

«Трамп также выразил обеспокоенность по поводу разрушительной и ложной риторики, исходящей от Турции», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит проводить операции в Сирии до уничтожения последнего боевика.