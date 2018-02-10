СМИ: Ливан направил жалобу в СБ ООН по факту нарушения своего суверенитета Израилем

Министерство иностранных дел Ливана направило жалобу в Совет Безопасности ООН по факту использования представителями Вооружённых сил Израиля ливанского воздушного пространства для нанесения ракетных ударов по целям, расположенным на территории Сирии.

Об этом сообщает агентство Al Wataniya со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

Как передаёт ТАСС, в тексте жалобы отмечается, что Ливан «осуждает использование израильскими ВВС воздушного пространства Ливана для нанесения ракетных ударов по Сирии».

В ливанском внешнеполитическом ведомстве призвали Израиль воздержаться от продолжения действий, подрывающих региональную стабильность, а также обратились к дружественным государствам с просьбой «повлиять» на страну.

10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.

Впоследствии израильские военнослужащие атаковали 12 целей, расположенных в САР.

При этом отмечается, что сирийские военнослужащие активировали системы ПРО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.