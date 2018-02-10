СМИ: Ливан направил жалобу в СБ ООН по факту нарушения своего суверенитета Израилем
Об этом сообщает агентство Al Wataniya со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.
Как передаёт ТАСС, в тексте жалобы отмечается, что Ливан «осуждает использование израильскими ВВС воздушного пространства Ливана для нанесения ракетных ударов по Сирии».
В ливанском внешнеполитическом ведомстве призвали Израиль воздержаться от продолжения действий, подрывающих региональную стабильность, а также обратились к дружественным государствам с просьбой «повлиять» на страну.
10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.
Впоследствии израильские военнослужащие атаковали 12 целей, расположенных в САР.
При этом отмечается, что сирийские военнослужащие активировали системы ПРО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.
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