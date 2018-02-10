На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали на северных границах Израиля. Об этом сообщает пресс-служба армии страны в Twitter.

«Сирены тревоги сработали на северной части Голанских высот. Детали выясняются», — говорится в сообщении.

Утром 10 февраля в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии.

Сирийский военный источник сообщил, что системы ПВО САР подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку на военные объекты страны. В Израиле подтвердили, что самолёт ВВС страны был сбит зенитными ракетами.