Новая делегация из Германии намерена посетить Крым

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Представители немецкой партии «Левые» намерены посетить Крым, сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Мне пришёл список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — цитирует Гемпеля РИА Новости.

При этом отмечается, что организатором поездки выступает глава фракции в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».

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