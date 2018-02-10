Новая делегация из Германии намерена посетить Крым

Представители немецкой партии «Левые» намерены посетить Крым, сообщил зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

«Мне пришёл список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — цитирует Гемпеля РИА Новости.

При этом отмечается, что организатором поездки выступает глава фракции в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».