Новая делегация из Германии намерена посетить Крым
«Мне пришёл список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне», — цитирует Гемпеля РИА Новости.
При этом отмечается, что организатором поездки выступает глава фракции в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».