В США от гриппа скончались 63 ребёнка

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По меньшей мере 63 ребёнка погибли из-за гриппа в США .

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Отмечается, что в этот сезон гриппа уровень госпитализации превзошёл показатели зимы 2014-2015 годов, когда в больницы также было доставлено большое число заболевших.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.

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