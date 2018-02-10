В США от гриппа скончались 63 ребёнка

По меньшей мере 63 ребёнка погибли из-за гриппа в США .

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Отмечается, что в этот сезон гриппа уровень госпитализации превзошёл показатели зимы 2014-2015 годов, когда в больницы также было доставлено большое число заболевших.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.