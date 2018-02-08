В США улучшили условия содержания российского программиста Левашова

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В генеральном консульстве России в Нью-Йорке заявили, что условия содержания российского программиста Петра Левашова в американской тюрьме улучшены.

«После неоднократных обращений генконсульства России в Нью-Йорке в американские правоохранительные органы условия содержания россиянина Петра Левашова были улучшены, и он был переведён из изолятора в зону общего содержания», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Twitter.

Ранее сообщалось, что Левашов нуждается в улучшении условий содержания в американской тюрьме, а также в соблюдении его законных прав.

США обвиняют программиста в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры граждан Соединённых Штатов и торговал паролями к ним. 

Он был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и впоследствии экстрадирован из Испании в США.

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