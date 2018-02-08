Захарова прокомментировала ситуацию с экстрадицией в США российского программиста Левашова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российским программистом Петром Левашовым, который 2 февраля был экстрадирован из Испании в США.

Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.

«Генеральное консульство России в Нью-Йорке поддерживает связь с его адвокатом. 6 февраля добились встречи с самим арестованным. Российский гражданин жаловался на условия содержания: в камере нет света, нет элементарных средств личной гигиены, нет постельных принадлежностей, подушки, постоянный шум», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия расценивает такое положение как попытку оказать давление на Левашова, чтобы сделать его более сговорчивым перед американским следствием.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.

США обвиняют Левашова в том, что на протяжении трёх лет он взламывал компьютеры американцев и торговал паролями к ним. Он был задержан в Барселоне в апреле 2017 года.