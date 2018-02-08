В главной больнице Африна сообщили о дефиците медикаментов для помощи раненым

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Сотрудник главной больницы в сирийском Африне заявляет, что в медучреждении наблюдается дефицит лекарств и препаратов для помощи раненым.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Уже ощущается нехватка препаратов, необходимых для проведения операций. Наркоз пока есть. Кровь приходят люди сдавать, поэтому пока тоже хватает. Лекарства для венозного питания, а также питательные средства на постоперационный период, уколы от столбняка — этого уже нет. Инсулина для диабетиков тоже нет», — рассказал врач.

Как отмечается, из-за постоянного поступления новых пострадавших больница переполнена, так что иногда даже появляется очередь. Операционные бригады работают в экстренном режиме, круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Африне с начала военной операции Турции погибли 148 мирных жителей.

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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