В Минобороны Сирии заявили, что израильская авиация атаковала военный объект под Дамаском

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Израильская авиация атаковала военный объект близ Дамаска. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.
В Минобороны Сирии заявили, что израильская авиация атаковала военный объект под Дамаском
  • globallookpress.com
  • © Mouneb Taim

По данным ведомства, инцидент произошёл в 03:42 (04:42 мск).

Как отмечается, самолёты выпустили несколько ракет из воздушного пространства Ливана, большинство из которых перехватили и уничтожили сирийские ПВО.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии в провинции Идлиб в результате авиаудара по госпиталю «Врачей без границ» погибли пять человек. 

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