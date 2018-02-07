В Минобороны Сирии заявили, что израильская авиация атаковала военный объект под Дамаском
Израильская авиация атаковала военный объект близ Дамаска. Об этом сообщает Министерство обороны Сирии.
- globallookpress.com
- © Mouneb Taim
По данным ведомства, инцидент произошёл в 03:42 (04:42 мск).
Как отмечается, самолёты выпустили несколько ракет из воздушного пространства Ливана, большинство из которых перехватили и уничтожили сирийские ПВО.
Ранее сообщалось, что на севере Сирии в провинции Идлиб в результате авиаудара по госпиталю «Врачей без границ» погибли пять человек.
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