Россия зафиксировала обстрелы в четырёх провинциях в Сирии

Россия зафиксировала обстрелы в четырёх сирийских провинциях, сообщает ФАН со ссылкой на департамент информации Министерства обороны.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, нарушения имели место в Латакии (3) и Алеппо (4).

Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в Дамаске (1) и Идлибе (2).

Как отметили в оборонном ведомстве, стрельба носила беспорядочный характер и велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Общую ситуацию в зонах деэскалации расценивают как стабильную.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.