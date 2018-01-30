Россия зафиксировала обстрелы в четырёх провинциях в Сирии
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, нарушения имели место в Латакии (3) и Алеппо (4).
Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в Дамаске (1) и Идлибе (2).
Как отметили в оборонном ведомстве, стрельба носила беспорядочный характер и велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Общую ситуацию в зонах деэскалации расценивают как стабильную.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.