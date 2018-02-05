В Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих

Расположенные в центре Дамаска пункты раздачи гуманитарной помощи от российских верующих попали под миномётный обстрел.

Как сообщает РИА Новости, обстрелу подверглись два пункта.

Так, одна бомба разорвалась возле здания Сиро-Яковитского патриархата, вторая — рядом с храмом Антиохийского патриархата, там есть пострадавшие.

Кроме того, слышны взрывы бомб в христианском квартале, где в настоящее время находится российская межрелигиозная делегация, доставившая гумпомощь.

Ранее руководитель межрелигиозной рабочей группы иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал о гуманитарной акции в Сирии.

3 февраля делегация рабочей группы прибыла в Сирию для проведения масштабной гуманитарной акции.