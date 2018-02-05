В Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих

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Расположенные в центре Дамаска пункты раздачи гуманитарной помощи от российских верующих попали под миномётный обстрел.
В Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Как сообщает РИА Новости, обстрелу подверглись два пункта.

Так, одна бомба разорвалась возле здания Сиро-Яковитского патриархата, вторая — рядом с храмом Антиохийского патриархата, там есть пострадавшие.

Кроме того, слышны взрывы бомб в христианском квартале, где в настоящее время находится российская межрелигиозная делегация, доставившая гумпомощь.

Ранее руководитель межрелигиозной рабочей группы иеромонах Стефан (Игумнов)  рассказал о гуманитарной акции в Сирии.

3 февраля делегация рабочей группы прибыла в Сирию для проведения масштабной гуманитарной акции.

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