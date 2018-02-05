В Дамаске обстреляли пункты раздачи гумпомощи от российских верующих
- Reuters
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Как сообщает РИА Новости, обстрелу подверглись два пункта.
Так, одна бомба разорвалась возле здания Сиро-Яковитского патриархата, вторая — рядом с храмом Антиохийского патриархата, там есть пострадавшие.
Кроме того, слышны взрывы бомб в христианском квартале, где в настоящее время находится российская межрелигиозная делегация, доставившая гумпомощь.
Ранее руководитель межрелигиозной рабочей группы иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал о гуманитарной акции в Сирии.
3 февраля делегация рабочей группы прибыла в Сирию для проведения масштабной гуманитарной акции.