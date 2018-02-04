Руководитель межрелигиозной рабочей группы рассказал о гуманитарной акции в Сирии

Секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата, руководитель межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал о собранной россиянами гуманитарной помощи для сирийского народа.

«Прибыли мы в Дамаск для того, чтобы раздать здесь нуждающемуся сирийскому народу совместно собранную нами помощь. Эта помощь собрана верующими России, религиозными общинами в достаточно большом количестве, и к раздаче этой помощи мы привлекли наших коллег, партнёров, братьев здесь, в Сирии, христианских и мусульманских лидеров», — рассказал иеромонах.

По его словам, в христианских храмах и мечетях участники акции будут встречаться с местными религиозными лидерами и совместно раздавать собранную помощь людям.

3 февраля делегация рабочей группы прибыла в Сирию для проведения масштабной гуманитарной акции.





