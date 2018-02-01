Девять человек погибли в результате ракетного обстрела Дамаска
По меньшей мере девять человек погибли при ракетном обстреле боевиками сирийской столицы.
Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что ещё 15 человек пострадали.
По имеющимся данным, обстрелу подвергся квартал Эш Эль-Вурур.
Изначально было известно о трёх погибших.
Ранее ФАН со ссылкой на Министерство обороны России сообщало, что в сирийских зонах деэскалации произошли новые нарушения перемирия.
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