Девять человек погибли в результате ракетного обстрела Дамаска

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По меньшей мере девять человек погибли при ракетном обстреле боевиками сирийской столицы.

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что ещё 15 человек пострадали.

По имеющимся данным, обстрелу подвергся квартал Эш Эль-Вурур.

Изначально было известно о трёх погибших.

Ранее ФАН со ссылкой на Министерство обороны России сообщало, что в сирийских зонах деэскалации произошли новые нарушения перемирия.

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