В трёх сирийских провинциях зафиксированы новые нарушения перемирия

В сирийских зонах деэскалации произошли новые нарушения перемирия, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, за сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Латакия (3), Дамаск (1) и Алеппо (3).

Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск (2) и Идлиб (1).

Общую ситуацию в зонах деэскалации рассматривают как стабильную. Большая часть нарушений связана с действиями боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.