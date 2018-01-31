В трёх сирийских провинциях зафиксированы новые нарушения перемирия
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, за сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Латакия (3), Дамаск (1) и Алеппо (3).
Турецкая сторона заявила о случаях стрельбы в провинциях Дамаск (2) и Идлиб (1).
Общую ситуацию в зонах деэскалации рассматривают как стабильную. Большая часть нарушений связана с действиями боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.