В Идлибе при авиаударе по госпиталю «Врачей без границ» погибли пять человек

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На севере Сирии в провинции Идлиб в результате авиаудара по госпиталю «Врачей без границ» погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Вчера, в понедельник, 29 января, госпиталь в Идлибе на севере Сирии, работающий при поддержке «Врачей без границ», подвергся бомбёжке. На него были сброшены два снаряда. Погибли пять человек, среди них ребёнок», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, пострадали по меньшей мере шесть человек, включая троих медработников. Больница после авиаудара была закрыта.

Отмечается, что за последние 10 дней это уже второй обстрел медучреждения.

«21 января в результате авиаудара пострадала территория у входа в госпиталь. Взрыв выбил окна в здании и повредил электрогенератор, в результате чего госпиталь не работал три дня», — подчеркнул в организации.

Ранее ФАН передавало, что в зонах деэскалации в Сирии зафиксировано более 10 случаев нарушения режима перемирия.

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