В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано более 10 случаев нарушения режима перемирия

В сирийских зонах деэскалации произошло более 10 нарушений режима перемирия, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.

Как заявили в российской мониторинговой группе, за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен в провинциях Алеппо (1), Хомс (2), Дамаск (2) и Латакия (3).

Турецкая сторона зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Идлиб (4) и Дамаск (4).

Общую ситуацию в зонах деэскалации расценивают как стабильную. Нарушения носили характер беспорядочной стрельбы в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.