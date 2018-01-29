В зонах деэскалации в Сирии зафиксировано более 10 случаев нарушения режима перемирия
Как заявили в российской мониторинговой группе, за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен в провинциях Алеппо (1), Хомс (2), Дамаск (2) и Латакия (3).
Турецкая сторона зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Идлиб (4) и Дамаск (4).
Общую ситуацию в зонах деэскалации расценивают как стабильную. Нарушения носили характер беспорядочной стрельбы в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.