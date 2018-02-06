Власти Эквадора пообещали продолжать защищать Ассанжа

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Эквадор будет продолжать оказывать международную протекцию главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

«Правительство Эквадора будет поддерживать международную защиту гражданина Джулиана Ассанжа, пока сохраняется опасность для его жизни», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд в Лондоне продолжит рассматривать дело Ассанжа 13 февраля.

Ассанж заявил, что суд вынес решение только по одному из пунктов его дела.

11 января стало известно, что Ассанж получил гражданство Эквадора.

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