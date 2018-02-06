Суд Лондона продолжит рассматривать дело об ордере на арест Ассанжа 13 февраля

Лондонский суд вернётся к рассмотрению запроса об отмене ордера на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа во вторник, 13 февраля.

«Суд отложил (рассмотрение) дела о моём ордере на арест. Решение будет принято в следующий вторник, 13 февраля 2018 года», — написал Ассанж в Twitter.

Court has adjourned in my arrest warrant case. Judgment next Tuesday, 13 February 2018.https://t.co/8PtKyiUEbc — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) February 6, 2018

Ранее Ассанж заявил, что суд вынес решение только по одному из пунктов его дела.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 января 2018 года стало известно, что на основании его личной просьбы он стал натурализованным гражданином Эквадора.