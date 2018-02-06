Ассанж объяснил ситуацию с решением суда по ордеру на его арест

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж не подтвердил информацию, что суд в Лондоне вынес решение о сохранении ордера на его арест.

«От начала и до конца фейковая новость о том, что правительство выиграло сегодняшнее слушание. Ничего такого не произошло. Слушание ещё продолжается. Вынесено решение только по одному пункту», — написал он в Twitter.

Ещё до оглашения приговора Ассанж пояснил, что если он проиграет, то в этот же день суд перейдёт к прениям по остальным пунктам, а если выиграет хотя бы по одному пункту — ордер будет оспорен.

В ходе слушания рассматриваются четыре пункта иска.

Ранее судья, рассматривающий дело Ассанжа, заявил, что его не убедили в том, что ордер должен быть отменён.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 января 2018 года стало известно, что на основании его личной просьбы он стал натурализованным гражданином Эквадора.