Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Меня не убедили в том, что ордер должен быть отменён», — заявил судья, передаёт корреспондент RT.

Ранее стало известно, что суд в Лондоне примет решение по апелляции главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 февраля.

В Королевской прокурорской службе Великобритании заявили, что Ассанж гипотетически может выйти из посольства Эквадора, если суд постановит отозвать ордер на его арест.

В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест главного редактора WikiLeaks.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 января 2018 года стало известно, что он, на основании его личной просьбы, стал натурализованным гражданином Эквадора.