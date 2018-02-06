Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Короткая ссылка
Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Меня не убедили в том, что ордер должен быть отменён», — заявил судья, передаёт корреспондент RT.

Ранее стало известно, что суд в Лондоне примет решение по апелляции главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 февраля.

В Королевской прокурорской службе Великобритании заявили, что Ассанж гипотетически может выйти из посольства Эквадора, если суд постановит отозвать ордер на его арест. 

В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест главного редактора WikiLeaks.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 января 2018 года стало известно, что он, на основании его личной просьбы, стал натурализованным гражданином Эквадора.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru