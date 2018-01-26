Суд в Лондоне вынесет решение по апелляции Ассанжа 6 февраля

Суд в Лондоне примет решение по апелляции главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что слушания по апелляции Ассанжа на ордер на его арест состоятся в пятницу, 26 января.

Как отметили в Королевской прокурорской службе Великобритании, Ассанж «гипотетически» может выйти из посольства Эквадора, если суд постановит отозвать ордер на его арест.

В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа.