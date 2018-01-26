Суд в Лондоне вынесет решение по апелляции Ассанжа 6 февраля
Суд в Лондоне примет решение по апелляции главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 февраля.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что слушания по апелляции Ассанжа на ордер на его арест состоятся в пятницу, 26 января.
Как отметили в Королевской прокурорской службе Великобритании, Ассанж «гипотетически» может выйти из посольства Эквадора, если суд постановит отозвать ордер на его арест.
В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа.
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