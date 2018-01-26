В прокурорской службе Британии прокомментировали ситуацию с Ассанжем

В Королевской прокурорской службе Великобритании заявили, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж «гипотетически» может выйти из посольства Эквадора, если суд постановит отозвать ордер на его арест. Об этом сообщает The Independent.

Представитель службы, отвечая на вопрос, сможет ли Ассанж беспрепятственно покинуть посольство, если его апелляцию удовлетворят, ответил: «Гипотетически — да».

В пятницу, 26 января, в суде Лондона состоятся слушания по апелляции Ассанжа на ордер на его арест.

В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа. При этом полиция Великобритании заявила, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство Эквадора в Лондоне.