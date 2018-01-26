В прокурорской службе Британии прокомментировали ситуацию с Ассанжем
Представитель службы, отвечая на вопрос, сможет ли Ассанж беспрепятственно покинуть посольство, если его апелляцию удовлетворят, ответил: «Гипотетически — да».
В пятницу, 26 января, в суде Лондона состоятся слушания по апелляции Ассанжа на ордер на его арест.
В мае 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа. При этом полиция Великобритании заявила, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство Эквадора в Лондоне.