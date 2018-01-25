СМИ сообщили об ухудшении здоровья Ассанжа из-за длительного пребывания в посольстве Эквадора
По данным газеты, медики проводили осмотр Ассанжа в октябре прошлого года. Врачи заявили, что продолжительное заключение «привело к значительным последствиям».
«Наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья», — приводит издание мнение врачей.
11 января 2018 года Ассанж получил гражданство Эквадора.
В 2012 году основатель WikiLeaks попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.
19 мая 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа. При этом в британской полиции заявили, что он будет арестован, если покинет эквадорскую дипмиссию в Лондоне.