СМИ сообщили об ухудшении здоровья Ассанжа из-за длительного пребывания в посольстве Эквадора

Врачи, обследовавшие главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа, полагают, что пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне негативно сказывается на его физическом и психологическом здоровье. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, медики проводили осмотр Ассанжа в октябре прошлого года. Врачи заявили, что продолжительное заключение «привело к значительным последствиям».

«Наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья», — приводит издание мнение врачей.

11 января 2018 года Ассанж получил гражданство Эквадора.

В 2012 году основатель WikiLeaks попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.

19 мая 2017 года прокуратура Швеции приняла решение об отмене ордера на арест Ассанжа. При этом в британской полиции заявили, что он будет арестован, если покинет эквадорскую дипмиссию в Лондоне.