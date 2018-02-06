В Пентагоне заявили, что война в Афганистане обходится США в $45 млрд в год

Война в Афганистане обходится американским налогоплательщикам в $45 млрд в год. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Пентагон.

По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны США Рандалла Шрайвера, в эту сумму входит $5 млрд, которые предоставляются армии Афганистана. Ещё $13 млрд расходуется на американский контингент, остальное уходит на материально-техническое обеспечение.

Как отмечает агентство, траты значительно уменьшились по сравнению с пиком конфликта — в 2010—2012 годах на войну уходило $100 млрд.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан в связи с победой над террористической группировкой «Исламское государство»*.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил в беседе с НСН, что целью новой стратегии США по Афганистану является сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.