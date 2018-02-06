В США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

Соединённые Штаты подтверждают перевод войск из Ирака в Афганистан в связи с победой над террористической группировкой «Исламское государство»*, однако массового «исхода» из Ирака не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Эрика Пэхона.

«Да, это так, но я не могу говорить о численности и о конкретике изменений», — цитирует агентство Пэхона, который отвечал на вопрос, будут ли переведены вооружённые силы в Афганистан.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что американские военнослужащие начали покидать Ирак после заявления Багдада о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в стране.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.