США впервые за три года сокращают численность войск в Ираке

Американские военнослужащие начали покидать Ирак после заявления Багдада о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По информации агентства, за последнюю неделю из Ирака в Афганистан перебросили десятки американских военных вместе с оружием и снаряжением.

Отмечается, что коалиция во главе с США достигла договорённости о сокращении военного присутствия в Ираке впервые с начала борьбы с ИГ, которая ведётся более трёх лет.

9 декабря 2017 года иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил о поражении ИГ и об окончании войны с боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.