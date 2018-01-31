Трамп заявил об отсутствии «искусственных временных рамок» для выхода армии США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил конгрессу во время своей ежегодной речи «О положении страны», что не будет «искусственных временных рамок» для вывода американских военнослужащих из Афганистана.

«Наши бойцы в Афганистане получили новые правила ведения боя. Вместе с героическими партнёрами в Афганистане наши вооружённые силы больше не подвергаются опасности из-за искусственных временных рамок, и мы больше не говорим врагам наши планы», — заявил он.

Ранее Трамп сообщил, что США не будут вести переговоры с боевиками движения «Талибан»* в Афганистане.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил в беседе с НСН, что целью новой стратегии США по Афганистану является сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.