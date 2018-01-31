Трамп заявил об отсутствии «искусственных временных рамок» для выхода армии США из Афганистана

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Президент США Дональд Трамп заявил конгрессу во время своей ежегодной речи «О положении страны», что не будет «искусственных временных рамок» для вывода американских военнослужащих из Афганистана.

«Наши бойцы в Афганистане получили новые правила ведения боя. Вместе с героическими партнёрами в Афганистане наши вооружённые силы больше не подвергаются опасности из-за искусственных временных рамок, и мы больше не говорим врагам наши планы», — заявил он.

Ранее Трамп сообщил, что США не будут вести переговоры с боевиками движения «Талибан»* в Афганистане.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил в беседе с НСН, что целью новой стратегии США по Афганистану является сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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