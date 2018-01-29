Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с талибами в Афганистане

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Соединённые Штаты не намерены вести переговоры с боевиками движения «Талибан»*, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я не вижу, чтобы проводились какие-то переговоры. Не думаю, что мы готовы к переговорам в настоящее время. ... Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с «Талибаном», — заявил Трамп, выступление которого транслировал CBS.

Он отметил, что «США доведут до конца то, что другие сделать не смогли».

27 января в квартале Кабула, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв, в результате которого погибли более 100 человек.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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