Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с талибами в Афганистане

Соединённые Штаты не намерены вести переговоры с боевиками движения «Талибан»*, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я не вижу, чтобы проводились какие-то переговоры. Не думаю, что мы готовы к переговорам в настоящее время. ... Они убивают людей направо и налево — невинные люди гибнут на каждом шагу. Они бомбят семьи с детьми по всему Афганистану. Так что мы не хотим переговоров с «Талибаном», — заявил Трамп, выступление которого транслировал CBS.

Pres. Trump on Taliban, violence in Afghanistan: "It is a whole different fight over there. They are killing people left and right. Innocent people are being killed left and right." https://t.co/qhXaZyNUOapic.twitter.com/8YETTiQr4n — CBS News (@CBSNews) 29 января 2018 г.

Он отметил, что «США доведут до конца то, что другие сделать не смогли».

27 января в квартале Кабула, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв, в результате которого погибли более 100 человек.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.