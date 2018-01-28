Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 100
«Министерство внутренних дел подтверждает, что в субботу в результате подрыва машины скорой помощи были убиты 103 человека, ещё 235 были ранены», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.
#BREAKING - Interior Ministry confirms 103 people were killed on Saturday in ambulance bombing and 235 wounded #Afghanistan#KabulAttackpic.twitter.com/PusWlloqPc— TOLOnews (@TOLOnews) 28 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 95 человек.
27 января в квартале Кабула, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв.
Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.