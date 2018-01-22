Источник: США могут направить в Афганистан около тысячи военнослужащих

Весной Соединённые Штаты могут направить в Афганистан около одной тысячи своих военнослужащих. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис пока не подписал соответствующий приказ.

Up to 1,000 more U.S. troops could be headed to Afghanistan this spring https://t.co/1x0yO36Ogt — Washington Post (@washingtonpost) 21 января 2018 г.

При этом отмечается, что данная инициатива возможно будет предпринята для усиления борьбы с боевиками террористической организации «Талибан»*.

В случае, если документ будет подписан, общая численность военнослужащих США в стране составит около 15 тыс. человек.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что страна не продержится и полгода без финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.