Постпред России при ООН оценил перспективы сотрудничества с США по Афганистану

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская и американская стороны могут налаживать сотрудничество по Афганистану.

Как сообщает РИА Новости, данное заявление он сделал по итогам консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

Так Небензя отреагировал на выступление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.

«По большинству из пунктов, которые он затронул, я с ним соглашусь. Он упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану — это обычный вопрос, в котором мы можем налаживать сотрудничество», — отметил российский постпред.

Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по стабилизации обстановки в Афганистане.