Постпред России при ООН оценил перспективы сотрудничества с США по Афганистану
Как сообщает РИА Новости, данное заявление он сделал по итогам консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.
Так Небензя отреагировал на выступление советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
«По большинству из пунктов, которые он затронул, я с ним соглашусь. Он упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану — это обычный вопрос, в котором мы можем налаживать сотрудничество», — отметил российский постпред.
Ранее спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по стабилизации обстановки в Афганистане.