Российский посол в КНДР рассказал об ухудшении гуманитарной ситуации в стране из-за санкций ООН

Гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается по нескольким аспектам в связи с введёнными ООН санкциями, заявил российский посол в Северной Корее Александр Мацегора.

«Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда», — цитирует РИА Новости Мацегору, который выступил перед журналистами по итогам заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.

Он отметил, что обратился к комитету по Северной Корее с просьбой «быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие», в том числе лекарства и медицинское оборудование.

Также посол представил «конкретные предложения» относительно того, что нужно сделать для помощи стране, и «представил ситуацию того, что происходит в Северной Корее».

Мацегора подчеркнул, что среди медицинских проблем в КНДР числится лечение рака у женщин, а из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование и «женщины умирают».

24 января Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.