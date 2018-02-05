МИД: эффект от возможного разрушения СВПД может быть крайне негативным

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия» отметил, что пересогласование положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является прямым путём к подрыву соглашения.

По мнению Рябкова, в настоящее время изменить условия СВПД, как того требует американская сторона, невозможно — в первую очередь в связи с недоверием, которое существует между Ираном и Вашингтоном в свете последних событий.

«Иран обвиняют во всех грехах и критикуют за действия, которые, на наш взгляд, представляют собой отражение усилий этой страны по обеспечению собственных интересов. Вместо того чтобы вести нормальный диалог, применяются методы шантажа со стороны США», — заявил дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что подобная политика Соединённых Штатов может вызвать негативные последствия.

«Для нас очевидно, что эффект от возможного разрушения СВПД, если до этого дойдёт, будет крайне негативным. Как в плане устойчивости международного режима нераспространения ядерного оружия, так и с точки зрения восприятия договороспособности США в целом ряде столиц», — заключил он.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о создании американской стороной и «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия) рабочей группы для обсуждения сделки с Ираном.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что СВДП является исчерпывающим и неделимым документом, поэтому его пересмотр невозможен.