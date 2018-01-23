Совбез Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе является исчерпывающим и неделимым документом, поэтому его пересмотр невозможен.

«СВПД является исчерпывающим и неделимым документом, возможности для повторных переговоров по нему ни при каких условиях нет», — сказал он в беседе с телеканалом Al-Alam.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон объявил о создании американской стороной и «евротройкой» (Великобритания, Франция, Германия) рабочей группы для обсуждения сделки с Ираном.

В МИД России заявили, что создание рабочей группы не приведёт к позитивному развитию событий.

В августе эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.

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