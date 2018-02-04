Уоррен Баффетт принял участие в церемонии ввода в строй нового боевого корабля ВМС США

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Американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт принял участие в церемонии ввода в строй нового прибрежного боевого корабля Военно-морских сил (ВМС) США Omaha. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что церемония проходила в порту Сан-Диего, штат Калифорния.

Корабль назван в честь родного города предпринимателя, который находится в американском штате Небраска.

По данным агентства, на строительство судна было выделено $440 млн.

Ранее сообщалось, что новейший корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля во время первого похода.

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