Уоррен Баффетт принял участие в церемонии ввода в строй нового боевого корабля ВМС США
Отмечается, что церемония проходила в порту Сан-Диего, штат Калифорния.
Корабль назван в честь родного города предпринимателя, который находится в американском штате Небраска.
U.S. Navy commissions its newest warship, the USS Omaha, a futuristic, $440 million vessel named for the Nebraska hometown of billionaire Warren Buffett, who was on hand for the ceremony. https://t.co/dDwGOXyqfL— The Associated Press (@AP) 4 февраля 2018 г.
По данным агентства, на строительство судна было выделено $440 млн.
Ранее сообщалось, что новейший корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля во время первого похода.