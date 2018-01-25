В Береговой охране США сообщили, что договорились с Россией о маршрутах судов в Арктике
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединённые Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», — указано в заявлении.
Отмечается, что этот шаг должен помочь судам избегать многочисленных отмелей, рифов и островов за пределами маршрутов и уменьшить вероятность происшествий на воде и экологических катастроф.
В американском ведомстве указывают, что страны предложили создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания.
Маршруты находятся в территориальных водах США и России возле берегов Чукотки и Аляски.
Ранее ФАН сообщало, что из Арктики вывезли свыше 10 тыс. тонн металлолома в рамках работ по экологической очистке, проводившихся в течение трёх лет.