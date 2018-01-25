В Береговой охране США сообщили, что договорились с Россией о маршрутах судов в Арктике

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Береговая охрана США заявляет, что российская и американская стороны разработали и предложили Международной морской организации систему маршрутов в Беринговом проливе и Беринговом море. Данный шаг связан с ростом судоходства в Арктике.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединённые Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», — указано в заявлении.

Отмечается, что этот шаг должен помочь судам избегать многочисленных отмелей, рифов и островов за пределами маршрутов и уменьшить вероятность происшествий на воде и экологических катастроф. 

В американском ведомстве указывают, что страны предложили создать шесть двусторонних маршрутов и шесть районов повышенной осторожности плавания.

Маршруты находятся в территориальных водах США и России возле берегов Чукотки и Аляски.

Ранее ФАН сообщало, что из Арктики вывезли свыше 10 тыс. тонн металлолома в рамках работ по экологической очистке, проводившихся в течение трёх лет.

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