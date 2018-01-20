Новейший корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля во время первого похода

Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock, который ввели в эксплуатацию в конце 2017 года, не может добраться до порта приписки во Флориде. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, судно покинуло порт Баффало 20 декабря, а через неделю достигло Монреаля. Однако из-за холодной зимы судно застряло во льдах, откуда из-за недостатка буксиров его не могут вызволить. По состоянию на пятницу, судно остаётся в порту. Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон сообщила, что корабль пробудет там, пока погодные условия не улучшатся. В сентябре 2016 года новейший боевой корабль США стоимостью $4 млрд дал течь.