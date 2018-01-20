Новейший корабль ВМС США застрял во льдах в порту Монреаля во время первого похода

Короткая ссылка
Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock, который ввели в эксплуатацию в конце 2017 года, не может добраться до порта приписки во Флориде. Об этом сообщает Business Insider.

По данным портала, судно покинуло порт Баффало 20 декабря, а через неделю достигло Монреаля.

Однако из-за холодной зимы судно застряло во льдах, откуда из-за недостатка буксиров его не могут вызволить.

По состоянию на пятницу, судно остаётся в порту. Представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон сообщила, что корабль пробудет там, пока погодные условия не улучшатся.

В сентябре 2016 года новейший боевой корабль США стоимостью $4 млрд дал течь.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru