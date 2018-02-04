Минобороны КНР выразило протест в связи с заявлениями США о «китайской ядерной угрозе»

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Официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян выразил протест в связи с тем, что США в опубликованной ранее ядерной доктрине заявили о «китайской ядерной угрозе» и наращивании страной ядерного арсенала.

«Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого», — цитирует Гоцяна РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Китай ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым, а также не будет угрожать применением подобного оружия странам, которые не обладают ядерным арсеналом.

2 февраля Пентагон опубликовал американскую ядерную доктрину, в которой США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.

В документе указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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