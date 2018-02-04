Трамп сожалеет о том, что в США все говорят только о России

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter выразил сожаление в связи с тем, что в Соединённых Штатах все говорят только о России, а не о росте числа рабочих мест в стране.

«Впечатляющий рост числа рабочих мест и, наконец-то, после стольких лет, повышение уровня заработной платы — и никто не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия...», — написал Трамп.

Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after a year of looking, there is No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2018 г.

Американский лидер также отметил, что в результате расследования, которое длилось год, было доказано, что сговора между российскими властями и командой Трампа в ходе президентской кампании в США в 2016 году не было.

Ранее Трамп назвал проводимое расследование о его «связях» с Россией «американским позором».