Трамп назвал американским позором «российское расследование»

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп назвал проводимое расследование о его «связях» с Россией «американским позором».
Трамп назвал американским позором «российское расследование»
  • Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Win McNamee

«Российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию. — RT). Это американский позор!» — написал Трамп в своём Twitter.

По словам президента, публикация меморандума о роли ФБР и Минюста в расследовании «полностью реабилитирует» его.

Ранее в Демократической партии США обвинили республиканцев в попытке подорвать расследование о «связях» Трампа с Россией после того, как президент распорядился рассекретить досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.

2 февраля в США было опубликовано досье о нарушениях ведомствами закона о разведке. 

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru