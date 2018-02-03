Трамп назвал американским позором «российское расследование»

Президент США Дональд Трамп назвал проводимое расследование о его «связях» с Россией «американским позором».

«Российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию. — RT). Это американский позор!» — написал Трамп в своём Twitter.

По словам президента, публикация меморандума о роли ФБР и Минюста в расследовании «полностью реабилитирует» его.

Ранее в Демократической партии США обвинили республиканцев в попытке подорвать расследование о «связях» Трампа с Россией после того, как президент распорядился рассекретить досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.

2 февраля в США было опубликовано досье о нарушениях ведомствами закона о разведке.

Подробнее — в материале RT.