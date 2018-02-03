Демократы обвинили Республиканскую партию в попытке подорвать «российское расследование»

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Национальный комитет Демократической партии США обвинил Республиканскую партию в попытке подорвать расследование о «связях американского президента Дональда Трампа с Россией» после того, как глава государства распорядился рассекретить и представить общественности досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.

«Это поддельное досье было создано лишь с одной целью: дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Распорядившись о публикации данного документа, Трамп проигнорировал своих же ставленников, которые уверены в неточности досье и его угрозе национальной безопасности», — приводит Fox News заявление председателя комитета Томаса Переса.

Ранее Трамп прокомментировал досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке, в котором говорится о слежке за членами его предвыборного штаба.

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