Президент США Дональд Трамп прокомментировал досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке, в котором говорится о слежке за членами его предвыборного штаба.

«Я думаю, что это позор, что происходит в этой стране. Думаю, это позор», — цитирует его NBC.

Он также добавил, что после публикации досье «многим людям должно быть стыдно».

Ранее было опубликовано рассекреченное досье, в котором сообщается, что ФБР занималось слежкой за членами предвыборного штаба Трампа.