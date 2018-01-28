СМИ: Трамп намерен рассекретить расследование о себе

Президент США Дональд Трамп собирается рассекретить четырёхстраничный документ, в котором может рассказываться о неправомерном расследовании против него. Отмечается, что отчёт может опровергать слухи о якобы имевшем место сотрудничестве американского лидера с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, намерение Трампа расходится с позицией американского Минюста, где считают, что публиковать документ было бы «чрезвычайно безрассудным» без официального рассмотрения.

Уточняется, что документ был составлен помощниками главы комитета по разведке палаты представителей США Девина Нунеса.

Предполагается, что в отчёте содержится информация о том, что в ФБР полагались на политически мотивированные или сомнительные источники, когда обосновывали свою просьбу о секретном ордере на наблюдение на ранней стадии расследования.

Ранее Белый дом выступил за полную прозрачность относительно засекреченного документа, который, по заявлению группы из 65 конгрессменов, свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб.

26 января сообщалось, что Трамп в июне 2017 года приказал снять Роберта Мюллера с должности спецпрокурора, который проводит расследование «вмешательства России в американские выборы» 2016 года.