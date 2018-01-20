Конгрессмены потребовали опубликовать документ, раскрывающий нарушения ФБР и Минюста США

Группа из 65 конгрессменов США, возглавляемая членом палаты представителей Мэттом Гаецом, призвала комитет по разведке опубликовать засекреченный документ, который, по мнению политиков, свидетельствует о грубом нарушении Минюстом США и ФБР статьи 702 закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).

«Я думаю, что определённые люди (в правительстве. — RT) попадут под уголовное преследование в связи с преступлениями, описанными в докладной... Закон был нарушен», — заявил Гаец в разговоре с Fox News.

В требовании, которое политик направил главе комитета по разведке палаты представителей США Девину Нунесу, говорится, что «после прочтения документа многие были шокированы и разочарованы».

Today, I led a group of 65 lawmakers in a letter to Chairman Nunes of the House Intelligence Committee urging the release of the FISA Memo to the public. The American people deserve to know the information it contains. #ReleaseTheMemohttps://t.co/zcTr5QOKSQpic.twitter.com/J6aQT7wXxN — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 20 января 2018 г.

«Документ представляет важность для каждого, кого волнует Америка и демократическая система нашего государства... Американцы заслуживают узнать то, что содержится в нём», — заявил Гаец.

Он добавил, что «для сохранения демократии нет ничего важнее, чем публикация данной информации», однако не смог раскрыть подробности засекреченного документа.

Кроме того, по словам члена представителей палаты США Стива Кинга, то, что раскрывается в засекреченных данных, «намного хуже, чем Уотергейтский скандал».

I have read the memo. The sickening reality has set in. I no longer hold out hope there is an innocent explanation for the information the public has seen. I have long said it is worse than Watergate. It was #neverTrump & #alwaysHillary. #releasethememo — Steve King (@SteveKingIA) 19 января 2018 г.

«Я читал документ. Наступила отвратительная действительность, и я больше не надеюсь на то, что есть какое-либо невинное объяснение тому, что увидела публика... всё это было не за (президентом США Дональдом) Трампом, а за (экс-кандидатом в президенты Хиллари) Клинтон», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп подписал документ, продлевающий срок действия закона о наблюдении за иностранцами и сборе внешней разведывательной информации.

О существовании программ слежки за жителями других стран стало известно после публикации документов, предоставленных экс-сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.